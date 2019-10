غوارديولا ينتقد لاعبيه ويصدم جماهير مانشستر سيتي

أكد بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أنهم ليسوا جاهزين بعد للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حيث جاءت تصريحات المدرب الإسباني بناء على ما شاهده خلال مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس، وفاز السكاي بلو بنتيجة 2-0 في الجولة التاسعة من البطولة، ليقلص الفارق مع ليفربول متصدر البريميرليغ إلى ست نقاط.

وانتقد غوارديولا إضاعة العديد من الفرص المناسبة للتسجيل، خاصة تلك التي أهدرها البرازيلي غابرييل خيسوس عندما فضّل تسديد الكرة باتجاه المرمى بدلاً من تمريرها إلى زميله كيفين دي بروين، الذي كان في وضعية أفضل للتسجيل.

وأكد غوارديولا للصحفيين أن فريقه لن يفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم إلا إذا أصبح أكثر حسماً للفرص أمام المرمى.

يُذكر أن سيتي يمتلك أقوى خط هجوم في الدوري الممتاز برصيد 29 هدفاً هذا الموسم، وبفارق 7 أهداف عن ليفربول، ورغم هذه الانتقادات فإن غوارديولا يشعر بالرضا على مهاجميه.

