النجم المغربي «أمين حارث» يدخل ضمن اهتمامات نادي برشلونة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم المغربي أمين حارث لاعب نادي شالكه الألماني لكرة القدم دخل ضمن دائرة اهتمامات فريق برشلونة الإسباني، للحصول على خدماته في الانتقالات الشتوية القادمة.

حيث أوفد برشلونة أحد كشافيه لمتابعة أمين حارث في مباراة شالكه وهوفنهايم في الدوري الألماني، وتقييم أدائه، خاصة أن المغربي يلعب في عدة مراكز ونال إعجاب بعض مسؤولي الفريق الكتالوني بشكل مبدئي.

وكان أمين حارث البالغ من العمر 22 عاماً قد توج بجائزة لاعب الشهر في البوندسليغا، في سبتمبر الماضي، بعد أن سجل 4 أهداف وصنع اثنين، وتفوق على عدد من لاعبي الدوري أبرزهم نجوم بايرن ميونخ، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكيميتش الظهير الأيمن لمنتخب ألمانيا، والنجم البرازيلي فيليبي كوتينيو.

