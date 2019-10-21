مانشستر يونايتد يوقف إنتصارات ليفربول

احتضن مسرح الأحلام “أولد ترافورد” قمة الأسبوع التاسع من البريمرليغ فمشجعو ليفربول بدؤوا المواجهة مبكرا بتذكير أصحاب الأرض بأنهم أبطال لأوروبا في 6 مرات عبر التاريخ.

وكانت البداية السريعة من الضيوف فالدقيقة 33 التي شهدت هجمة من السنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينيو لم يتعامل معها بالشكل المطلوب، الرد من الشياطين الحمر كان قاسيا على الدفاع الأقوى في إنجلترا، الويلزي داني جيمس يمرر عرضية داخل منطقة جزاء ليفربول والمهاجم راشفورد يمضي على أول أهداف موقعة الأولد ترافورد .

وعاد ليفربول سريعا وقبل انقضاء الشوط الأول تمكن ماني من تسجيل هدف، لكن الحكم مارك أتكينسون اختار إلغاءه بعد العودة للفار والذي أوضح لمس النجم السنغالي الكرة بيده قبل تسجيل الهدف.

وفي الشوط الثاني تكفل ماركوس راشفود بالمناورة أمام مدافعي الريدز، وبعدها اقترب البرازيلي فريد من تعزيز النتيجة مع دخول المباراة في الدقائق العشر الأخيرة وسط غياب دفاعي واضح .

وكلف عدم وجود الرقابة الدفاعية في آخر دقائق المباراة أصحاب الأرض التعادل عن طريق آدم لالانا ليفشل المانيو في تحقيق الانتصار للمباراة الرابعة على التوالي لكنه أوقف سلسلة دامت 8 مباريات من الانتصارات على التوالي لمتصدر الترتيب والذي تقلص الفارق بينه وبين الملاحق مانشستر سيتي إلى ست نقاط قبل استقباله توتنهام في الأنفيلد الأسبوع المقبل.

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