النصر لكرة السلة يختتم التحضيرات في تونس

أنهى فريق النصر لكرة السلة تحضيراته في العاصمة التونسية للبدء الفعلي في منافسات دوري أبطال أفريقيا حيث يخوض الفريق منافسات المجموعة الأولى في مالي.

وواجه النصر فريق مستقبل المرسى التونسي لوضع لمساته الأخيرة قبل التوجه إلى مالي وخوض مباريات المجموعة الأولى من أبطال القارة السمراء، واستطاع الفريق الفوز في المباراة الودية بــ 89 نقطة مقابل 83، حيث تألق لاعبو النصر طيلة أرباع الاختبار الودي والذي اختتم به المعسكر التحضيري في تونس الذي استمر لـ 10 أيام متواصلة وشهد التحاق المحترفين الجدد بالفريق الأول.

وستكون المشاركة الأفريقية فرصة أمام ممثل ليبيا لتقديم أفضل المستويات بدوري أبطال أفريقيا، فبطل النسخة الأخيرة من الدوري سيخوض مواجهات ليست بالسهلة أمام كل من البوليس المالي صاحب الأرض والجمهور إضافة إلى البترول الجزائري وسلاك الغيني، فالتأهل عن المجموعة الأولى هدف أبناء بنغازي لتكملة المشوار ضمن أبطال السلة بالقارة السمراء.

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