داخل ملعبه وبين جماهيره.. نادي ميلان يفشل في الفوز على ليتشي

تخلى فريق ميلان عن فوز كان في متناوله أمام ضيفه ليتشي، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

حيث تقدم الفريق اللومباردي مرتين عبر كل من التركي هاكان تشالهان أوغلو، والمهاجم البولندي كريستوف بيونتيك.

كما رد الضيوف في كل مرة بهدف التعادل، الأول عبر المهاجم السنغالي خوما باباكار والثاني بواسطة ماركو كالديروني، في الوقت القاتل في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلاً من الضائع.

هذا واكتفى فريق ميلان بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل الذي جاء بطعم الهزيمة، رفع بها رصيده إلى 10 نقاط، وتراجع إلى المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الكالتشيو.

