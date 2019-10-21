منتخب الصالات يختتم معسكر القاهرة بفوز على الإسماعيلي

تقرير| 218

بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات تحضيراته لتصفيات كأس أفريقيا، بأحلام تتويج 2008، إذ كانت البداية في الكويت ومن ثم في مصراتة وطرابلس

ولم يكتف المدرب عبد الباسط النعاس بهذا القدر من التدريبات ليشد فرسان الصالات رحالهم إلى العاصمة المصرية القاهرة وهناك كانت التدريبات مكثفة وبشكل يومي وعدسات المركز الإعلامي للمنتخب رصدت تحركات اللاعبين لحظة بلحظة.

وخاض المنتخب الوطني أربع مباريات فاز في ثلاثة منها وتعثر في واحدة. البداية كانت بالفوز على 100 عتبة عندما فاز عليهم بأربعة أهداف لهدف وهي نفس النتيجة التي فقد فيها لقاءه أمام مصر المقاصة، ليعود لاعبو المنتخب الوطني ويضربوا بقوة فريق أم في بي بتسعة أهداف دون رد ليختتموا بعدها معسكر القاهرة بمواجهة الإسماعيلي وديا وليحققوا فوزا جديدا برباعية نظيفة.

وستكون الطريق إلى المغرب 2020 مفخخة بعقبة وحيدة وهي مواجهة المنتخب الجزائري والذي ينشط جل لاعبيه في الدوري الفرنسي ولكن على رفاق شاحوت القتال إذا ما أرادوا بلوغ كأس أفريقيا، فالشارع الرياضي اليوم ينتظر فرحة منهم بعدما فشل منتخب المحليين في التأهل لنهائيات الشان.

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