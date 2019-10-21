قرارات مهمة باجتماع رابطة أندية المنطقة الشرقية

تقرير 218

استضاف نادي الأندلس بمدينة طبرق الاجتماع الثاني لأندية المنطقة الشرقية بمشاركة أندية الجبل الأخضر وخليج سرت وبنغازي والبطنان في إطار الإعلان عن تشكيل الرابطة بعد الاجتماع الأول الذي انعقد بداية الشهر الجاري في مدينة بنغازي.

وأسفر الاجتماع عن قرارات مهمة أهمها المطالبة بعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئ لاتحاد الكرة، على أن يكون الطلب برسائل جديدة تبدأ من لحظة انتهاء اجتماع رابطة الأندية الشرقية، كما كلفت الرابطة متحدثا رسميا ومقررا لها وستشكل لجانا فرعية بالمناطق.

وحددت الرابطة أيضا في اجتماعها موعد انطلاق بطولة تنشيطية ودية بمسمى “بطولة ليبيا السلام” التي ستتكفل الرابطة بكامل مصاريفها وفتحت الباب للمشاركة من كل الأندية ومن كل مدن ليبيا.

ووضع الاجتماع النقاط الأولى على الحروف في رابطة ضمت العديد من أندية المنطقة الشرقية، فبطولة السلام الودية ستكون أول أهدافها لعودة النشاط الرياضي بصورة تدريجية.

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