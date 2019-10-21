“فرانس فوتبول” تعلن قائمة الكرة الذهبية

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية قائمة المرشحين النهائية للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2019 التي شهدت تواجد 30 لاعبا.

وكشفت المجلة الفرنسية عن ثلاثين لاعباً مرشحاً للفوز بأفضل لاعب في العالم بالإضافة إلى جائزة كوبا التي تمنح لأفضل لاعب شاب تحت واحد وعشرين عاماً إلى جانب عشرين مرشحة لحصد أفضل لاعبة على صعيد السيدات، فيما تم الإعلان عن أسماء المرشحين لجائزة “ياشين” الخاصة بأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019.

وشهدت القائمة تواجد عدد من أبرز اللاعبين في العام وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كرستيانو رونالدو إضافة إلى السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح إضافة إلى أفضل لاعب في أوروبا الهولندي فان دايك وعدد من اللاعبين الآخرين.

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