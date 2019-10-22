ختام بطولة الأخضر الأولى للملاكمة في البيضاء

في قاعة مؤسسة المرح التعليمية في مدينة البيضاء أبصرت النور أول بطولة لمحترفي رياضة الملاكمة في الجبل الأخضر بشكل رسمي، ألا وهي بطولة الأخضر الأولى للملاكمة التي أُقيمت برعاية نادي الأخضر في البيضاء وتنظيم الاتحاد العام الليبي للملاكمة.

وانطلقت البطولة بمشاركة واسعة ومتميزة من الأندية الرياضية في المنطقة الغربية والشرقية والوسطى، وهي الأخضر المستضيف والاتحاد العسكري والاتحاد والمحلة طرابلس والأهلي بنغازي وخالد بن الوليد والسواعد ونادي السلطان ونجوم قرقارش.

وستفتح البطولة الباب أمام الملاكمين لتمثيل المنتخب الوطني والمشاركة في الذكرى الستين لتأسيس الاتحاد التونسي للملاكمة، وما ميز البطولة أكثر هي المواجهات الصعبة بين الرياضيين، والتي ولّدت الحماس لدى الجميع لتحقيق الفوز بالتراتيب الأولى وخاصة اللاعبين المتميزين الذين كان لهم دور بارز في حصد القلائد في بطولة العرب الأخيرة.

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