شيفيلد يونايتد يفوز على أرسنال بهدف دون رد في «البريميرليغ»

تعرض أرسنال للخسارة أمام مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

حيث يدين شيفيلد بالفضل بالفوز للاعبه الفرنسي ليس موسيت الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 30 من عمر اللقاء.

ورفع شيفيلد يونايتد بهذه النتيجة رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد أرسنال عند النقطة 15 في المركز الخامس على جدول ترتيب البريميرليغ.

