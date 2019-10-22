“صاروخ ماديرا” يطير بأسهم يوفنتوس الاقتصادية

تقرير 218

كشفت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت الإيطالية في تقريرها عن التغير الملحوظ الذي طرأ على أسهم السيدة العجوز منذ التحاق الدون بملعب أليانز ستاديوم فتأثير انضمام كرستيانو رونالدو على يوفنتوس منذ قدومه من الليغا بدأ يحصد الأرقام والأموال.

وتقلصت الفجوة في وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر إضافة إلى إنستغرام” فحسابات يوفنتوس ارتفعت من ناحية المتابعات بالمقارنة مع أندية كبرى على غرار ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان الارتفاع واضحا في زيادة عدد المتابعين على صحفات البيانكونيري فقد حقق النادي قفزة كبرى قياسا قبل مجيء النجم البرتغالي إلى إيطاليا، فاللافيكياسنيورا كان يملك ما يقارب خمسين مليونا وأربعمئة ألف متابع أما الآن فالرقم وصل إلى أربعة وثمانين مليونا وثمانمئة ألف متابع.

وستضفي الأرقام منافسة من نوع آخر فصاروخ ماديرا يعد ماركة عالمية كبرى لاتخفى على الجميع، وسرعة تأثيره الاقتصادي على يوفنتوس اتضحت جليا بعدما تضاعف مبلغ الرعاية من شركة التجهيزات الرياضية الألمانية الكبرى “أديداس” بسبب مبيعات القمصان والمنتجات الرياضية، كما ارتفعت رعاية شركة السيارات العالمية “جيب” ثلاثة أضعاف عما كانت عليه قبل عامين من الآن.

كما انضم للنادي ثمانية وثلاثون مليون مشجع منذ صيف ألفين وثمانية عشر ليصعدوا بأكبر الأندية الإيطالية من المركز الحادي عشر إلى المركز الثامن كعدد المشجعين حول العالم.

ويبدو أن الدون استطاع بالفعل تعويض يوفنتوس سريعا عن مبلغ مئة وسبعة عشر مليون يورو والذي انضم به من ريال مدريد فالأرقام المالية بعد قرابة عام منذ انضمامه تكشف أن رونالدو قيمة كبرى استفاد منها النادي الإيطالي بالطريقة المثلى.

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