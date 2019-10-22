4 عمالقة أمام “خطوة ما قبل التأهل” لدوري الأبطال

تقرير 218

ستعود عجلة دوري الأبطال للدوران في جولة ثالثة من دوري المجموعات من المسابقة الأغلى في القارة الأوربية، فمواجهات هذه الجولة قد تحدد بشكل كبير هوية المتأهلين إلى دور الستة عشر .

وسيرحل حامل الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بالبطولة الأعرق في القارة إلى إسطنبول لمواجهة غلطة سراي صاحب الأرض وهدف المدرب زين الدين زيدان واضح بالعودة بنتيجة إيجابية وإلا فإن الأزمة قد تنخر بيت الملكي من جديد بعد التعثر في الليغا في الأسبوع الأخير .

أما في المجموعة الثانية فوصيف النسخة الماضية توتنهام اللندني مطالب بتعديل مساره وهو متذيل للترتيب عندما يستقبل على ملعبه توتنهام ستاديوم فريق النجم الأحمر الصربي، المدرب بوكيتينو يعي جيدا بأن تعثره من جديد سيقربه من الإقالة بعد مواسم ناجحة إلا أن التراجع الواضح للسبيرز في الآونة الأخيرة محليا وأوروبيا أصبح أول عامل مهدد للمدرب الأرجنتيني مع الفريق الإنجليزي.

وسيكون بطل البريمرليغ مانشستر سيتي هو الآخر على بعد خطوة من التأهل لدور الستة عشر حال تحقيق الفوز على ضيفه أتالانتا الإيطالي الطامح لإحداث مفاجأة بملعب الاتحاد، خصوصا أن أبناء غاسبيريني يقدمون أداء جيدا في الدوري لكن التراجع كان واضحا في أول مشاركة بدوري أبطال أوروبا فالطموح حق مشروع أمام أحد أبرز الفرق المرشحة لنيل اللقب .

وسيواصل بطل إيطاليا يوفنتوس طموحه لتكملة مشواره الناجح حتى الآن في البطولة الأوروبية عندما يستضيف لوكوموتيف الروسي في أليانز ستاديوم، فالبيانكونيري بقيادة ساري ونجمه رونالدو يسير بخطى ثابتة نحو حلم التتويج باللقب الغائب منذ عقدين من الزمن وانتصاره اليوم سيفتح له الطريق للتأهل لثمن نهائي الأبطال.

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