سلة الأهلي طرابلس تحقق الانتصار في بداية المشاركة العربية

تمكن فريق الأهلي طرابلس من تحقيق الفوز في بداية مشواره بالبطولة العربية لكرة السلة المقامة في المغرب بفوزه الكبير على سطاولي الجزائري بفارق وصل إلى سبع عشرة نقطة.

وأنهى ممثل ليبيا في البطولة العربية المباراة بثلاث وتسعين نقطة مقابل ستة وسبعين، حيث أنهى الأهلي طرابلس الربع الأول متأخرا بثلاث وعشرين نقطة مقابل ستة عشر، ليعود الأهلي ويسطر على أغلب مجريات أرباع المباراة ويحسم الربع الثاني بست وثلاثين نقطة مقابل تسعة.

فيما عاد الفريق الجزائري في الربع الثالث بسبعة وعشرين مقابل سبعة عشر قبل أن يتمكن الأهلي طرابلس من حسم اللقاء في الربع الرابع بأربع وعشرين نقطة مقابل سبعة عشر.

وسيواجه الأهلي طرابلس في المباراة الثانية فريق الكويت الكويتي مساء اليوم قبل مواجهته كلا من سلا المغربي والبريج الفلسطيني.

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