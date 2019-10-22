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التركي ينضم لشبيبة المنازه التونسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لاعب النصر لكرة السلة عبد الرازق التركي يوقع مع فريق شبيبة المنازه التونسي ليصبح ثاني لاعب ليبي محترف في الدوري التونسي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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