التركي ينضم لشبيبة المنازه التونسي

لاعب النصر لكرة السلة عبد الرازق التركي يوقع مع فريق شبيبة المنازه التونسي ليصبح ثاني لاعب ليبي محترف في الدوري التونسي
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
سلة الأهلي طرابلس تحقق الانتصار في بداية المشاركة العربية
تم النشر منذُ 26 دقيقة
4 عمالقة أمام “خطوة ما قبل التأهل” لدوري الأبطال
تم النشر منذُ 30 دقيقة
“صاروخ ماديرا” يطير بأسهم يوفنتوس الاقتصادية
تم النشر منذُ 33 دقيقة
شيفيلد يونايتد يفوز على أرسنال بهدف دون رد في «البريميرليغ»
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / عين ليبيا
أضف تعليقـك