اختتام النسخة التاسعة لبطولة الكرة الحديدية في رقدالين

اختُتِمت في رقدالين النسخة التاسعة لبطولة الكرة الحديدية بحضور مدربي المنتخب الوطني وأبطال الكرة الحديدية المتوجين بفضية البطولة الإفريقية بالمغرب ومجلس بلدية المدينة وعدد من المجالس الأخرى وهئية الشباب والرياضة بالساحل الغربي والأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها، في عرس كرنفالي جميل ازداد جمالا بحضور الجمهور الرياضي، بعد ما أنزل الستار على منافسات البطولة بتتويج الفائزين في التخصصات الثلاث القصير والطويل والرفا.

وحضرت القلائد بمسمياتها الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية على الصعيد الفردي والكؤوس لأوائل الفرق في الجماعي، كما تم تكريم كلا من مجلس البلدية والمعهد العالي للعلوم والتقنية برقدالين والاتحاد الليبي للكرة الحديدية بشهائد الشكر والتقدير والدروع التذكارية وبالمثل كرم الاتحاد الليبي للعبة منظمي البطولة في مدينة رقدالين.

كما كرمت اللجنة العليا عددا من الجهات العامة والخاصة التي ساهمت في إنجاح هذا المهرجان الرياضي بمشاركة أندية من مختلف المدن الليبية والتي رسمت صور جميلة من التآخي والتحابب والتعارف بين أبناء الشعب الواحد، وسط حضور كبير من أهالي البلدية التي التحم صغارها وكبارها من أجل نجاح هذه البطولة التي أقيمت في الفترة ما بين السابع عشر حتى العشرين من شهر أكتوبر الحالي.

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