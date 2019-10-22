ديسمبر.. موعد الحفل الكبير لمنح “الكرة الذهبية”

تقرير 218

ثلاثون لاعبا اختارتهم مجلة فرانس فوتبول لنيل جائزة الأفضل في عام ألفين وتسعة عشر حيث سيحتضن مسرح دو شاتليه الحفل الكبير بعاصمة الأنوار في الثاني من ديسمبر المقبل الموعد المقرر للإعلان عن أفضل لاعب في العالم .

وسيكون التنافس على أشده بين أفضل لاعب باختيار الفيفا في العام الحالي الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الكرة الذهبية خمس مرات، والمدافع الهولندي فيرجل فان دايك أفضل لاعب في العام باختيار الويفا بعد التألق مع ليفربول في موسم الأبطال الكبير، إضافة إلى البرتغالي كرستيانو رونالدو المرشح كالعادة لحصد البالون دور وتتويجه مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي ونيله جائزة أفضل لاعب في السيريا آ، إضافة إلى التألق مع البرتغال وحصد دوري الأمم الأوروبية سيكون مفتاحا لحمل كرة الذهب الأهم في العالم للمرة السادسة في مسيرته .

وغيبت “فرانس فوتبول” هذه المرة حامل كرتها الذهبية للعام الماضي الكرواتي لوكا مودرتش بعد التراجع الكبير في مستواه مع ريال مدريد وعدم التتويج بأي لقب في موسم كامل .

واستحدثت المجلة الفرنسية جائزة جديدة لأفضل لاعب شاب تحت إحدى وعشرين سنة باسم “جائزة كوبا” ، وبجانب تلك الجوائز سيكون الحفل فرصة لاختيار أفضل لاعبة على صعيد السيدات وجائزة “ياشين” لأفضل حارس مرمى في العالم للعام الجاري.

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