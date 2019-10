تعرف على قائمة المرشحين للفوز بجائرة الكرة الذهبية هذا العام

حضر اسم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك ضمن 7 لاعبين من ليفربول في قائمة مختصرة من 30 لاعباً مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، ليسيطر النادي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ترشيحات جائزة مجلة فرانس فوتبول رفيعة المستوى.

حيث انضم للقائمة المختصرة زملاء فان دايك في ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وترينت ألكسندر-أرنولد وجورجينيو فينالدم وأليسون بيكر، بجانب رحيم سترلينغ ورياض محرز وكيفن ديبروين وبرناردو سيلفا وسيرخيو أغويرو من مانشستر سيتي.

كما ضمت القائمة كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس وليونيل ميسي لاعب برشلونة، اللذين فازا بالجائزة معاً 10 مرات، لكن نيمار زميل ميسي السابق، الذي يلعب حاليا في باريس سان جرمان، غاب عن الترشيحات.

هذا ودخل القائمة المختصرة أيضاً سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير وهوغو لوريس حارس الفريق اللندني، لكن لم يكن هناك مكان لزميلهما هاري كين بينما كان بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أحد اللاعبين الكبار الآخرين الغائبين.

