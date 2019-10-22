إيطاليا تدرس استخدام أجهزة تنصت لتحديد المشجعين العنصريين

يدرس اتحاد كرة القدم في إيطاليا تركيب أجهزة استماع تستخدم في عمليات مكافحة الإرهاب في الملاعب، للتعرف على المشجعين العنصريين.

ويأتي هذا بعد خمس حالات على الأقل من الهتافات العنصرية التي قام بها بعض المشجعين في الدوري الإيطالي، الموسم الجاري.

وخلال الأسبوع الماضي، بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، تعرض لاعبو إنجلترا إلى هتافات عنصرية من قبل مشجعي بلغاريا.

وعلى إثر ذلك قدم رئيس اتحاد كرة القدم غابرييل جرافينا مقترحا باستخدام “جهاز رادار يستخدم الميكروفونات الاتجاهية لتحديد مصدر الضوضاء”.

وقال جرافينا إن جهاز الاستماع المتطور يمكنه أن “يحدد على الفور من يقوم بإنشاد عنصري” ويمكن أن يميز صوتًا واحدًا.

وأضاف جرافينا أن العقبة الوحيدة ستكون قانون الخصوصية في إيطاليا حيث يمكن للجهاز أيضًا الاستماع إلى محادثات خاصة داخل الاستاد.

وأشار إلى أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يريد استخدام الجهاز حتى يعرف “الأشخاص الذين يرغبون في تدمير كرامة كرة القدم الإيطالية والدولية أنه يمكن التعرف عليهم بسهولة ومن ثم معاقبتهم”.

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