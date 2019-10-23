“تأهل معلق” حتى إشعار آخر في دوري الأبطال

طريق جديد ستسلكه بعض الأندية من أجل الاقتراب من التأهل إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، فالمشوار الأوروبي هذا الموسم يَعِد بمفاجأت منتظرة.

وسيرحل حامل اللقب ليفربول إلى بلجيكا لمواجهة جينيك فبعد توقف انتصاراته في البريمرليغ سيسعى أبناء المدرب يورغن كلوب لتحقيق فوزهم الثاني بعد السقوط أمام نابولي وتحقيقهم فوزا صعبا في الأنفيلد أمام سالزبورغ النمساوي الذي يشترك معه في المركز الثاني في المجموعة متأخرا على نابولي الإيطالي المتصدر .

فريق إيطالي آخر لا يبحث عن الصدارة في الوقت الراهن وإنما تحقيق فوزه الأول هذا الموسم أوروبيا، رغم توازنه محليا فالإنتر يعي جيدا فرصته أمام دورتموند الألماني قد تكون الأخيرة لاسترجاع الأنفاس وقلب وضعية المجموعة السادسة والتساوي مع دورتموند سيكون أول أهداف المدرب أنطونيو كونتي ولاعبيه، فيما سيكون برشلونة في حال أفضل عندما يرحل لمواجهة سبارتابراغ التشيكي، فرفقاء الثلاثي ميسي وسواريز وغريزمان أقتلعوا صدارة الليغا قبل أيام من غريمهم الريال وهو الحافز الأكبر للاقتراب من ضمان التواجد بين الفرق المتأهلة إلى دور الـــ16 من المسابقة.

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