لامفاجآت في ثالث جولات المجموعات

عادت التشامبيونزليغ فعادت المتعة والإثارة ، ومتعة كرة القدم هي الأهداف، 30 هدفا سجلت في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، كان نصفها لثلاثة فرق فقط هي باريس سان جيرمان بــ5 أهداف نظيفة في شباك كلوب بروج البلجيكي، هاتريك للعائد من الإصابة كليان امبابي وثنائية للوافد ماورو ايكاردي، وكلين شيت حافظ بها البي اس جي على نظافة شباكه وصدارته للمجموعة الأولى بــ9 نقاط من 3 مباريات، الخماسية الثانية كانت من نصيب توتنهام التي أمطر بها شباك سرفينا زفيزدا الصربي منحته الفوز الأول والمركز الثاني في المجموعة الثانية، مانشستر سيتي هو الآخر لم يبد أية رحمة لاتلانتا الإيطالي حيث فاز عليه بخمسة أهداف مقابل واحد وحافظ على صدارته أيضا للمجموعة الثالثة بتسع نقاط من ثلاث مباريات غير آبهٍ باتلانتا الذي بقي في القاع بلا نقاط تُؤويه ، الفريق الايطالي الآخر يوفنتوس كاد أن يتلقى ضربة موجعة على أرضه من الدب الروسي لوكوموتيف لولا ظهور فارسه الأرجنتيني ديبالا ليحفظ ماء وجه السيدة العجوز بتسجيله لهدفين حقق بهما الفوز وصدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد لوكوموتيف عند النقاط الثلاثة في المركزِ الثالث، في المجموعة الثانية لم يسمح سيد ألمانيا البارفاري بايرن ميونخ لسيد اليونان اولمبياكوس بإحداث المفاجأة، وكان ضيفا ثقيلا وفاز عليه بــ 3 أهداف لهدفين، ليحافظ بايرن ميونخ على الصدارة بــ 9 نقاط من 3 مباريات فيما بقي اولمبياكوس في المركز الأخير بنقطة يتيمة.

فريقا العاصمة الإسبانية ريال واتلتيكو مدريد تحصلا على المطلوب بأقل مجهود، فقد فاز الاتلتيكو على بايرليفركوزن بهدف لصفر ليأتي ثانيا للمجموعة الرابعة بــ 7 نقاط ، تاركا ليفركوزن في المركز الأخير بصفر من النقاط، والريال بفوزه الأول على جالطة سراي بنفس النتيجة يصعد لوصافة المجموعة الأولى بأربعة نقاط تاركا المركز الأخير للفريق التركي بنقطة واحدة، أما المباراة الوحيدة المنتهية بالتعادل كانت بين شاختار دونيتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي بهدفين لمثلهما ليتقاسما النقاط في المجموعة الثالثة مع أسبقية فارق الأهداف لمصلحة الدينامو الذي جاء ثانيا فيما جاء شاختار ثالثا للمجموعة .

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