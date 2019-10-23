التركي وتجربة الإحتراف بالدوري التونسي

سيخوض لاعب فريق النصر لكرة السلة عبد الرازق التركي تجربة احترافية بالدوري التونسي بعدما انتقل إلى فريق شبيبة المنازة بصورة رسمية لمدة موسم واحد خلال الانتقالات الحالية.

وخضع التركي إلى الفحوصات الطبية الأيام الماضية قبل التوقيع بشكل رسمي مع شبيبة المنازة والذي ينشط في الدوري التونسي ليصبح التركي ثاني لاعب سلة ليبي يخوض تجربة احترافية في تونس

وسيبدأ التركي الذي يعد من أبرز لاعبي كرة السلة في ليبيا تدريباته مع الفريق في الفترة المقبلة حيث يأتي قرار الانتقال بعد توقف الدوري الممتاز ونشاط السلة محليا بعد الأحداث التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة ما جعل العديد من اللاعبين يفكرون في الانتقال وخوض تجارب احترافية بالدوريات العربية.

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