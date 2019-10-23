الهلال السعودي يتأهل لنهائي أبطال آسيا

بلغ الهلال السعودي نهائي دوري أبطال آسيا رغم خسارته على ملعبه أمام السد القطري بــ 4 أهداف مقابل 2 في مباراة الإياب بعد فوزه في مباراة الذهاب بـ 4 أهداف مقابل هدف وحيد.

وتقدم الهلال بواسطة لاعبه سالم الدوسري لكن السد عدل النتيجة عن طريق أكرم عفيف من علامة الجزاء، ليضيف “هي نام” الهدف الثاني للضيوف ويعزز حسن الهيدوس النتيجة بعد دقيقة واحدة بالهدف الثالث، إلا أن الفرنسي بافيتيمبي غوميز قلص الفارق للهلال لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة وفي الشوط الثاني أضاف السد الهدف الرابع عن طريق خورخي بوعلام.

لتنتهي المباراة بتأهل الهلال إلى المشهد الختامي من البطولة الآسيوية ويتفوق بمجموع المباراتين بــ 6 أهداف مقابل 5 أهداف.

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