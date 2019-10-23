الباقرمي “بطل ليبي” يتألق في كمال الأجسام

تمكن البطل الليبي محمد الباقرمي من تحقيق المركز الأول ضمن بطولة كمال الأجسام التي أقيمت بدولة قبرص قبل أيام ليؤكد تفوقه في البطولة بجدارة واستحقاق.

واستطاع بطل كمال الأجسام الليبي فرض نفسه والتألق في البطولة الدولية والتي أقيمت في قبرص حيث نال شهادة لجنة الحكام التي منحت له الميدالية الذهبية في الموسم الحالي من البطولة ، وكان الباقرمي قد تحصل على المركز الثاني ضمن الموسم الأول من نفس البطولة حيث أقيمت في مايو الماضي.

وتلقى الباقرمي العديد من العروض لتدريب المنتخب الوطني للشباب إذ ينتظر الفرصة المناسبة للمساهمة بتطوير رياضة كمال الأجسام في ليبيا لرفع رايتها في كل المحافل الدولية.

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