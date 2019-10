حسم المنتخب التونسي التأهل في تصفيات أمم أفريقيا للمحليين، بعد أن فاز على نظيره الليبي بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت بملعب بوبكر عمار في مدينة سلا المغربية. وآلت مباراة الذهاب أيضا إلى المنتخب التونسي بهدف لصفر.

وتأهل المغرب بعد أن فاز بثلاثة أهداف لصفر على حساب نظيره الجزائري في مباراة أقيمت في مدينة بركان المغربية، بعدما كانت مباراة الذهاب انتهت بصفر لمثله.

The post المنتخب التونسي يحسم التأهل لتصفيات أمم أفريقيا للمحليين على حساب نظيره الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية