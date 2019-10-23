منتخب اليد يواصل تحضيراته للبطولة الأفريقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

يواصل المنتخب الليبي لكرة اليد، استعداداته الجدية خلال معسكره التحضيري بمدينة الحمامات التونسية .

وتأتي هذه التحضيرات لخوض منافسات البطولة الأفريقية لكرة اليد المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وبطولة العالم للعبة مصر 2021 .

وستحتضن تونس، البطولة الأفريقية خلال الفترة من الخامس عشر حتى الخامس والعشرين من يناير من العام المقبل.

وزار معسكر المنتخب الليبيتين تونس خلال اليومين الماضيين، رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد الصديق فوناس، حيث اطلع على سير التحضيرات ووقف على احتياجات البعثة.

واستعان الطاقم الفني للمنتخب الليبي بــ 4 محترفين ينشطون في الدوري التونسي، وهم رجب الشوشان، ومحمد العربي ومروان الفزاني، إضافة إلى معز الشطي المحترف في صفوف سبورتينج المكنين .

وسيبدأ المنتخب مبارياته الودية اليوم الأربعاء؛ حيث يلاقي فريق بن خيار التونسي، فيما سيلتقي منزل حر يوم الجمعة، المقبل وينهي المباريات الودية يوم السبت القادم بلقاء فريق الحمامات.

وكانت قرعة البطولة الأفريقية، أوقعت المنتخب الليبي في المجموعة الثانية رفقة أنجولا، ونيجيريا، والجابون.

ويتأهل صاحب المركز الأول للأولمبياد، ويخوض الوصيف تصفيات تأهيلية، فيما تتأهل الستة منتخبات صاحبة الصدارة لكأس العالم في مصر 2021، وقد يضاف منتخب آخر إذا تواجد منتخب مصر ضمن المتصدرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24