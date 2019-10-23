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سلة الأهلي طرابلس تواصل مشوارها بالبطولة العربية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الأهلي طرابلس يتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة بعد فوزه على خدمات البريج في المجموعة الثانية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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