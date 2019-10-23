سلة الأهلي طرابلس تواصل مشوارها بالبطولة العربية

الأهلي طرابلس يتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة بعد فوزه على خدمات البريج في المجموعة الثانية

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