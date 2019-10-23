الأهلي طرابلس يفاجئ “أسطوالي” الجزائري في افتتاح بطوله السلة العربية

أخبار ليبيا 24 – خاص

استهل ممثل ليبيا في البطولة العربية للأندية لكرة السلة الأهلي طرابلس مشاركته في البطولة بالفوز على “اسطوالي” الجزائري بنتيجة 93 – 76.

وتأتي المباراة في الدور التمهيدي لمنافسات المجموعة الثانية .

وانطلقت البطولة الإثنين في العاصمة المغربية الرباط في نسختها 32، ويشارك في المنافسات 14 فريقا : هي سلا النادي المنظم والجيش الملكي من المغرب والاتحاد السكندري حامل اللقب والجزيرة من مصر وبيروت اللبناني وصيف النسخة السابقة والكويت الكويتي وأهلي سدأب العماني وخدمات البريج الفلسطيني والرفاع الغربي البحريني والأهلي طرابلس الليبي والألماني السوداني والمنستير التونسي والريان القطري .

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