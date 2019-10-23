الهلال وأوراوا في نهائي “مُكرر” بأبطال آسيا

بعد نسخة 2017 من دوري أبطال آسيا التي خسرها الهلال السعودي لصالح أوراوا ريد دياموندز الياباني إثر تعادلهما ذهابا بهدف لمثله في الرياض وخسارة الهلال بهدف نظيف في اليابان، يضرب القدر نفس الموعد بينهما بعد سنتين فقط في نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال على حساب السد القطري بالرغم من الخسارة أمامه في مباراة الإياب التي أقيمت في الرياض بنتيجة 2- 4 إلا أن الهلال استفاد كثيرا من الفوز في أرض السد 4-1.

أما الفريق الياباني أوراوا فقد تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه 1-0 على مضيفه جوانجزو إيفرجراند الصيني، في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية، كما فاز أيضا ذهابًا في اليابان قبل 3 أسابيع، بنتيجة 2-0 ليقتنص بطاقة التأهل للنهائي عن جدارة، الذي سيستضيف السعوديون مباراة الذهاب منه في التاسع من نوفمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب على أرض اليابانيين في 24 من الشهر نفسه.

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