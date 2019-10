خالد مجدي ومعتز المهدي يلتحقان بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم

قال مهاجمى فريق النصر الجلاد خالد مجدي وهداف أفريقيا معتز المهدي إنهما سيلتحقان غدا الخميس بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم الذي يتأهب لمباراة الذهاب التي ستجمعه بمنافسه برولين الأوغندي ضمن الدور 32مكرر المؤهل لدوري المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية الأحد القادم الساعة السابعة مساء.

وكانوا برفقة البعثة النصراوية ولكن الطاقم الطبي منحهم راحة نتيجة إصابات خفيفة خلال مشاركتهم في مباراة المنتخب الليبي ونظيره التونسي، سيكونوا في الموعد لاسعاد جمهور القلعة الخضراء الذي ينتظر بشغف كبير خطفهم لورقة التأهل لدوري المجموعات، دعواتكم للطاقم الفني والإداري بالتوفيق وأن يحفظ جميع اللاعبين من شر الإصابات.

