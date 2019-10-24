اخبار الرياضة

سلة الأهلي طرابلس تواصل عزف الانتصارات في البطولة العربية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

واصل الأهلي طرابلس عروضه القوية محققا فوزه الثالث في بطولة الأندية العربية لكرة السلة بعد تفوقه أمس الأربعاء على البريج الفلسطيني بفارق 30 نقطة وبنتيجة 98 – 68 ضمن منافسات المجموعة الثانية للمسابقة المقامة بمدينة سلا المغربية .

وبهذه النتيجة ضمن ممثل ليبيا العبور للدور القادم .

وافتتح الأهلي طرابلس البطولة بفوز على فريق “أسطولي” من الجزائر ونجح في التفوق على الكويت الكويتي في ثاني مبارياته في البطولة .

وسيلتقي الأهلي طرابلس السبت القادم فريق “سلا المغربية ” مستضيف المسابقة في مباراة ستحدد متصدر المجموعة .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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