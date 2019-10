ليفربول يسحق جينك البلجيكي برباعية في دوري الأبطال

استطاع ليفربول الإنجليزي تحقيق فوز عريض على مضيفه جينك البلجيكي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حيث سجل أهداف ليفربول كل من أليكس أوكسليد-تشامبرلين بهدفين والسنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح قبل أن يسجل ستيفن أودي هدف جينك الوحيد.

ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط وارتقى للمركز الثاني خلف نابولي المتصدر بـ7 نقاط بعد تغلبه على ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 3-2.

