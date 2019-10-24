النصر يصل مالي ويتأهب لبطولة الأندية الأفريقية لكرة السلة

يواصل فريق النصر لكرة السلة تحضيراته لخوض تصفيات بطولة الأندية الأفريقية البطلة التي تقام بالعاصمة المالية باماكو.

وبدأ النصر تدريباته فور وصوله إلى مالي استعدادا لمواجهته فريق البوليس المالي غدا الجمعة حيث شارك كل اللاعبين المحليين إلى جانب المحترفين الذين التحقوا بالفريق في المعسكر الذي أقامه الفريق في تونس حيث دعم النصر الفريق بخمسة لاعبين محترفين منهم أمريكيان وسنغالي إضافة إلى لاعب مغربي.

وكانت بعثة فريق النصر قد وصلت أمس إلى مالي قادمة من العاصمة التونسية حيث تضم المجموعة الثانية كلا من البوليس المالي صاحب الضيافة والمجمع البترولي الجزائري وسالك الغيني.

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