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نابولي يجتاز عقبة سالزبورج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل نابولي عروضه القوية في البطولة بعدما عاد بالفوز من ملعب ريد بول سالزبورج النمساوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

تقدم الفريق الإيطالي عبر البلجيكي درايس ميرتينز في الدقيقة السابعة عشرة، لكن النرويجي هالاند سجل التعادل من علامة الجزاء للفريق البلجيكي قبل انتهاء الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عاد ميرتينز ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والستين، لكن هالاند عاد من جديد ليدرك التعادل في الدقيقة الثانية والسبعين من زمن المباراة، وبعد دقيقة واحدة خطف لورينزو إينسيني نقاط المباراة بتسجيله الهدف الثالث لفريقه.

وواصل نابولي بهذا الفوز صدارته للمجموعة الخامسة بسبع نقاط فيما تعرض سالزبورغ للخسارة الثانية على التوالي ليتوقف عند ثلاث نقاط في المرتبة الثالثة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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