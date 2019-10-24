نابولي يجتاز عقبة سالزبورج

واصل نابولي عروضه القوية في البطولة بعدما عاد بالفوز من ملعب ريد بول سالزبورج النمساوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

تقدم الفريق الإيطالي عبر البلجيكي درايس ميرتينز في الدقيقة السابعة عشرة، لكن النرويجي هالاند سجل التعادل من علامة الجزاء للفريق البلجيكي قبل انتهاء الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عاد ميرتينز ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والستين، لكن هالاند عاد من جديد ليدرك التعادل في الدقيقة الثانية والسبعين من زمن المباراة، وبعد دقيقة واحدة خطف لورينزو إينسيني نقاط المباراة بتسجيله الهدف الثالث لفريقه.

وواصل نابولي بهذا الفوز صدارته للمجموعة الخامسة بسبع نقاط فيما تعرض سالزبورغ للخسارة الثانية على التوالي ليتوقف عند ثلاث نقاط في المرتبة الثالثة.

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