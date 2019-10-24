“التاجوري” أساسيا مع نيويورك سيتي أمام تورنتو في الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي

عاد محترفنا الدولي الليبي إسماعيل التاجوري، إلى التشكيلة الأساسية لفريقه نيويورك سيتي والذي سيواجه بعد قليل نظيره تورنتو في الأدوار الإقصائية من الدوري الأمريكي للمحترفين.

وأعلن حساب نيويورك سيتي الرسمي على “تويتر” تشكيلة الفريق الأساسية التي ستبدأ اللقاء وضمت التاجوري الذي أعلن عن جاهزيته لخوض المباريات بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام فيلادلفيا يونيون.

وكان التاجوري قد خرج في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول أمام فيلادلفيا بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 22 من زمن اللقاء. يشار إلى أن الإصابة جاءت عقب عودة اللاعب من إصابة في الكاحل واستمر غيابه لمدة تزيد عن شهرين قبل أن يعود في سبتمبر الماضي لصفوف نيويورك سيتي.

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