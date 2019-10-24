بعثة منتخبنا تحت 13 سنة تطير لتونس للمشاركة بالبطولة العربية للجمباز

غادرت بعثة منتخبنا للجمباز الفني تحت 13 سنة، يوم الأربعاء، إلى العاصمة تونس وذلك للمشاركة في بطولة العربية للجمباز التي ستقام خلال الفترة المقبلة.

وتضم بعثة منتخبنا للجمباز الفني تحت 13 سنة كل من:

-رمضان سليمان صلابي من صالة بنغازي المركزية للجمباز

-عمر وائل نجم من صالة بنغازي المركزية للجمباز

-سعد طارق الفيتوري من صالة بنغازي المركزية للجمباز

-زياد عصام أشتيوي من صالة بنغازي المركزية للجمباز

-الصادق مروان فلفل من صالة طرابلس المركزية للجمباز

ويقود الفريق المدربون :عبدالرحمن جبر من صالة بنغازي المركزية للجمباز ، ومحمد الرملي من صالة بنغازي المركزية للجمباز ، ومحمد البيزنطي من صالة طرابلس المركزية للجمباز ، بالإضافة إلى مدير الوفد صلاح الرقيبي.

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