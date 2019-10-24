فلامينغو يتأهل إلى نهائي الليبرتادوريس

تأهل فلامينغو البرازيلي إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس بعدما اكتسح مواطنه غريميو بخماسية نظيفة في مباراة إياب نصف النهائي الثاني التي احتضنها ملعب ماراكانا الشهير.

وسجل أهداف فلامينغو كل من برونو هينريكي في الدقيقة الثالثة والأربعين، وفي الشوط الثاني أضاف غابرييل باربوسا هدفين وبابلو ماري في الدقيقة السابعة والستين، ليختتم رودريغو كايو خماسية الفريق في الدقيقة الحادية والسبعين ليتأهل فلامينغو إلى النهائي بكل جدارة ليواجه حامل اللقب ريفر بليت الأرجنتيني في العاصمة التشيلية سانتياغو في الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله ليضمن فلامينغو تواجده في نهائي البطولة للمرة الأولى منذ عام ألف وتسعمئة وواحد وثمانين عندما توج بلقبه الوحيد.

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