أعلن الاتحاد الليبي لرفع الأثقال، عن إقامة بطولة ليبيا لرفع الأثقال للفئات (براعم – الشباب – الناشئين – الكبار) بمدينة طرابلس في الفترة من 3 إلى 6 من ديسمبر المقبل.

و يشارك في البطولة كافة الأندية المنتسبة للاتحاد العام، وتتولى اللجنة الفنية بالاتحاد تحديد بدايات الرفعات في أوزان جميع الفئات.

