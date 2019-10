المتوسط:

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم التعاقد مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي لتدريب المنتخب الوطني الأول.

وكان مدرب المنتخب الوطني السابق جلال الدمجة قد قدم استقالته بعد الهزيمة من المنتخب التونسي خلال الأيام الماضية.

