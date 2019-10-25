خطأ كارثي لـ”الفار” يتسبب بإلغاء هدف صحيح لأياكس أمام تشيلسي

تسبب خطأ كارثي لتقنية الفيديو المساعدة أو التي تعرف بتقنية الـ “VAR” لتعاود صنع الجدل بعد أن تسببت في إلغاء هدف صحيح لفريق أياكس أمستردام الهولندي في مباراة دوري الابطال ضد تشيلسي بدور المجموعات.

ووجه الفريق الهولندي الانتقاد لحكم المباراة الروماني أوفيديو هاتسيجان، والذي قام بإلغاء هدف التقدم للاعب بروميس وذلك قبل أن ينجح نادي تشيلسي الانجليزي في تسجيل هدف متأخر عاد به بالثلاث نقاط إلى العاصمة لندن وذلك ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للعام 2019، 2020.

وأثبتت الإعادات أن حكام الفار التقطوا لقطة غير صحيحة تسببت في إلغاء الهدف الذي جاء بعد تمريرة عرضية من اللاعب المغربي حكيم زياش، حيث تم اختيار لقطة تظهر فيها الكرة بعد أن انطلقت من قدم اللاعب المغربي وليس عند انطلاقها بالضبط من قدمه.

وهو ما تسبب في حرمان نادي اياكس الهولندي من هدف صحيح كان سيشكل تحولاً فارقاً في نتيجة المباراة.

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