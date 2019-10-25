ديمبيلي يسجل رقما كارثيا في مباراة برشلونة أمام سلافيا براج

أشار تقرير نشرته صحيفة آس الإسبانية إحصائية سلبية للاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي سجلها خلال مباراة برشلونة وسلافيا براج والتي انتهت بفوز الفريق الكاتالوني بهدفين مقابل هدف ضمن لقاءات دوري الابطال بدور المجموعات.

وكان مدرب فريق برشلونة إرنستو فالفيردي قد قرر الدفع باللاعب عثمان ديمبيلي في الدقيقة 69 بديلاً لمواطنه أنطوان جريزمان، وذلك من أجل استغلال المساحات التي كانت تظهر في دفاعات الفريق التشيكي.

وبحسب تقرير الصحيفة فقد لمس “ديمبيلي” الكرة 12 مرة فقط خلال فترة تواجده على أرض الملعب، وخسرها 6 مرات، بنسبة 50%، ويبلغ معدله خسارة للكرة كل 3 دقائق ونصف تقريباً.

وبمقارنة احصائيات ديمبيلي، مع باقي لاعبي برشلونة فقد خسر لويس سواريز المهاجم الأوروجوياني الكرة 8 مرات فقط خلال 90 دقيقة، في حين خسر نيسلون سيميدو الكرة 6 مرات طوال المباراة، وهو نفس الرقم الذي سجله ديمبيلي لكن في 22 دقيقة فقط.

يذكر أن اللاعب ديمبيلي يعاني بين الحين والآخر من إصابات عديدة منذ وصوله إلى نادي برشلونة، وتعرض هذا الموسم لإصابتين لغاية الآن، وغاب بسببهما عن 5 مباريات في الدوري الإسباني، وتعرض في مباراة إشبيلية لبطاقة حمراء حرمته من خوض مواجهة إيبار في الجولة الماضية.

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