موعد و توقيت مباراة ليفربول وتوتنهام القادمة في قمة الدوري الانجليزي 2019

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي ضد مواطنه توتنهام هوتسبير يوم الاحد القادم الموافق 27 اكتوبر على ملعب “الآنفيلد” ضمن قمة الدوري الانجليزي الممتازة لكرة القدم 2019، وهي قمة نارية مرتقبة لجميع عشاق كرة القدم والذي ستنقله قناة bein sports الرياضية في بث مباشر من مدينة ليفربول .

ويدخل فريق ليفربول المباراة وهو في قمة ترتيب جدول الدوري الانجليزي برصيد 25 نقطة في المركز الاول، بينما يقبع توتنهام هوتسبير قبل المباراة في المركز السابع برصيد 12 نقطة بعد 9 مواجهات خاضها الفريقين حتى الآن.

وتأتي اهمية اللقاء كونها أول مواجهة بينهما منذ مباراتهما في يونيو حزيران بمدريد، والتي انتهت بتتويج فريق المدرب يورجن كلوب بطلا لدوري أبطال أوروبا.

ومنذ ذلك الحين تباينت حظوظ الفريقين بشكل واضح، فليفربول ذهب لتصدر الدوري، فيما عانى فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو من حالة جمود.

وبعد تسع مباريات يتصدر ليفربول المسابقة، متفوقا بفارق ست نقاط على مانشستر سيتي، بينما يحل توتنهام في المركز السابع متأخرا 13 نقطة عن المتصدر، بعدما حقق ثلاثة انتصارات فقط، في أسوأ بداية منذ مجيء بوكيتينو في 2014-2015.

لكن بوكيتينو ابتسم من جديد مساء الثلاثاء الماضي، عندما سحق توتنهام ضيفه ريد ستار بلجراد 5-0 ضمن لقاءات دور المجموعات في دوري الأبطال.

ويمثل ليفربول في أنفيلد اختبارا أصعب كثيرا، خاصة بالنظر إلى سجل بوكيتينو ضده في جميع المسابقات، منذ توليه تدريب توتنهام، إذ خسر سبع مرات وتعادل في أربع مناسبات وانتصر مرة واحدة.

ورغم سجل المواجهات المباشرة السيئ، أنهى توتنهام الدوري أمام ليفربول في أربعة مواسم متتالية، إلى أن حل فريق المدرب كلوب وصيفا للبطل سيتي، في الموسم الماضي، متقدما بفارق 26 نقطة على توتنهام.

وانتهت سلسلة انتصارات ليفربول في 17 مباراة متتالية بالدوري، عندما تعادل 1-1 مع مستضيفه يونايتد، الأحد الماضي، لكن المهمة أمام توتنهام كانت واضحة، بعد فوز ليفربول 4-1 على مضيفه جنك البلجيكي، في دوري الأبطال.

ليفربول ضد توتنهام.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 10).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2، beIN SPORTS HD 11 EN

القنوات المجانية: غير متوفر حاليا

الملعب : آنفيلد .

المعلق : لم يحدد بعد .

موعد المباراة :

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:30 مساءاً بتوقيت قطر.

4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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