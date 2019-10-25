حقائق هامة قبل قمة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي

يخوض فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبير مواجهة انتقامية ضمن لقاءات الاسبوع العاشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لعام 2019-2020 والتي ستقام على ملعب الآنفيلد في مدينة ليفربول.

ويدخل فريق ليفربول المباراة وهو في قمة ترتيب جدول الدوري الانجليزي برصيد 25 نقطة في المركز الاول، بينما يقبع توتنهام هوتسبير قبل المباراة في المركز السابع برصيد 12 نقطة بعد 9 مواجهات خاضها الفريقين حتى الآن.

وفيما يلي مجموعة حقائق هامة قبل قمة مباراة ليفربول وتوتنهام:

1 ــ خسر ليفربول مرةً واحدة فقط في آخر 13 مواجهة مع توتنهام بالدوري الممتاز (ف8-ت4)، وكانت في أكتوبر 2017

2 ــ لم يفز توتنهام في آخر 8 مباريات خارج أرضه ضد ليفربول بالدوري الممتاز (ت3-خ5)، ويعود آخر فوز له في أنفيلد لعام 2011.

3 ــ فاز ليفربول مرتين بالدوري الممتاز الموسم الماضي على توتنهام، قبل أن يتفوق في نهائي دوري الأبطال، آخر مرة نجح في الفوز في 4 مباريات متتالية كان بين عامي 2013-2015 (5 مباريات توالياً).

4 ــ ستكون هذه المباراة هي الـ25 لتوتنهام خارج أرضه ضد فريق يحتل قمة الترتيب بالدوري الممتاز في يوم المباراة، فاز في أول مباراة ضد بلاكبيرن 1992، لكنه لم يفز في آخر 23 مباراة من هذا النوع (ت3-خ20).

5 ــ خسر ليفربول مرةً واحدة فقط في آخر 48 مباراة له في الدوري الممتاز (ف39-ت8-خ1)، وكانت ضد مانشستر سيتي في يناير 2019، ولم يخسر ليفربول في آخر 44 مباراة بيتية بالدوري الممتاز (ف34-ت10).

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