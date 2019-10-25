المنير في نصف نهائي الدوري الأمريكي

تأهل الدولي الليبي محمد المنير رفقة فريقه “لوس انجلوس إف سي” إلى نصف نهائي الغرب في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وكان “لوس انجلوس إف سي” قد عبر إلى نصف النهائي على حساب غريمه لوس أنجلوس جالاكسي في ديربي مدينة لوس أنجلوس بعد الفوز عليه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وتناوب على تسجيل الأهداف كارلوس فيلا بثنائية في الدقيقتين السادسة عشر والأربعين، ودييغو روسي بهدف في الدقيقة السابعة والستين، وثنائية أخرى لآداما داياموندي في الدقيقتين الثامنة والستين والثمانين.

وجاءت أهداف جالاكسي عن طريق كريستيان بافون في الدقيقة الواحدة والأربعين، والسويدي الدولي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة الرابعة والخمسين، ورولف فليتشر في الدقيقة الثامنة والسبعين.

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