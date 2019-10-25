البنزرتي مدرباً للمنتخب الوطني لـ6 أشهر قابلة للتمديد

تعاقد الاتحاد الليبي لكرة القدم مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي لتولي مهمة قيادة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم أنه تعاقد مع البنزرتي لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، اذ وضع الاتحاد مباراة تونس وتنزانيا في تصفيات الكان معيارا لاستمرار البنزرتي من عدمه على هرم المنتخب الوطني.

وسيخوض فرسان المتوسط معسكرا تدريبيا في تونس ابتداء من العاشر من شهر نوفمبر المقبل تأهبا لمواجهة تونس في السادس عشر من نفس الشهر كما سيلتقي بعدها بثلاثة أيام منتخب تنزانيا في تصفيات الكان.

يذكر أن البنزرتي يعرف الكرة الليبية جيدا حيث سبق له قيادة المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة كما درب الأهلي طرابلس فيما مضى.

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