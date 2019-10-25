أرسنال واليونايتد “يواصلان الريادة” في اليوروباليغ

تقرير 218

عادت عجلة دور المجموعات في اليوروباليغ للدوران ومواجهة المجموعة السادسة بين أرسنال الإنجليزي وفيتوريا غيماريش البرتغالي شدت الأنظار رغم صدارة الفريق اللندني للمجموعة .

ودخل الفريق البرتغالي ملعب الإمارات مفتقدا للاعب وسط المنتخب الوطني المعتصم المصراتي والذي يعاني من الإصابة لكنه بدأ بتسيير الهجمات نحو مرمى المدفعجية، ماركوس إدواردز فاجأ الحصون الإنجليزية في الدقيقة الثامنة مفتتحا التسجيل للبرتغالين بعد هجمة منظمة من الجهة اليسرى للغانارز، أرسنال انتظر حتى الدقيقة الثانية والثلاثين ليعدل له البرازيلي الشاب غابرييل مارتينيلي النتيجة برأسية بعد خروج خاطئ من حارس غيماريش .

وتألق برازيلي آخر وسجل الهدف الثاني للضيوف بعد أربع دقائق برونو دوارتي وجد نفسه أمام مرمى الغانارز مسجلا التقدم لغيماريش، باقي أطوار المباراة لم تشهد فرصا خطيرة إلا أن أرسنال حاول بشتى الطرق تعديل النتيجة لحين دخول الإيفواري نيكولاس بيبي بعدما تمكن قبل النهاية بعشر دقائق من إحراز التعادل من ضربة حرة مباشرة وسط فرحة لجمهور ملعب الإمارات ، قبل أن يشعل بيبي المواجهة بنفس الطريقة في الدقيقة الأخيرة ليقود الغانارز للفوز الثالث على التوالي ليواصل صدارته بتسع نقاط.

أما الشياطين الحمر فرحل إلى العاصمة الصربية بلغراد لمواجهة ممثلها في البطولة الأوروبية بارتيزان ضمن مباريات المجموعة الثانية عشرة .

وكانت الدقيقة الثالثة والأربعون موعدا لهدف مانشستر يونايتد عن طريق الفرنسي أنتوني مارسيال من علامة الجزاء لتنتهي المباراة عليه بهذه النتيجة.

ليرفع المانيو رصيده إلى سبع نقاط بفارق نقطتين عن ألكمار الهولندي أما بارتيزان بلغراد فتوقف عند المركز الثالث برصيد أربع نقاط .

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