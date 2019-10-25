قائد منتخب مصر يهدد بالإعتزال بسبب صلاح

أكدت تقارير إعلامية مصرية أن أحمد فتحي رفض بالفعل وبشكل رسمي التنازل عن شارة قيادة منتخب مصر لصالح محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي بعد طلب ذلك من جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة حسام البدري .

وقال نادر شوقي وكيل اللاعب في تصريحات إذاعية قبل قليل أن فتحي اجتمع مع مسئولي المنتخب وعرضوا عليه التنازل عن شارة القيادة لصالح محمد صلاح لكنه رفض ذلك بشكل قاطع دون تردد .

وأضاف وكيل قائد منتخب مصر : أحمد فتحي سيكون جاهزاً للمعسكر القادم للمنتخب الوطني والمنتظر قبل منتصف الشهر المقبل وفي حالة سحب الشارة منه سينسحب فوراً من المعسكر ولن ينضم للمنتخب لأن هذا حق أصيل له وأبلغ مسئولي منتخب مصر بذلك بما يعني أنه قد يضطر للاعتزال دوليا في حالة الإصرار علي هذا الأمر .

وإختتم شوقي : لا أعتقد أن محمد صلاح سيوافق علي ارتداء شارة قيادة منتخب مصر في ظل وجود أحمد فتحي وأن علاقته بأحمد فتحي تدفعه لعدم الموافقة علي هذا الأمر .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية