تعيين البنزرتي يُشعل الجدل وسط الشارع الرياضي

تقرير 218

بعد أيام من الأخذ والرد حول الاسم المنتظر لقيادة المنتخب الوطني خاصة بعد الأخبار التي ترددت بتقديم جلال الدامجة لاستقالته بعد الفشل في التأهل للشان، أعلن اتحاد الكرة ليلة أمس رسميا تعاقده مع المدرب فوزي البنزرتي لتولي مهام تدريب المنتخب الوطني.

إعلان فتح الباب لموجة من التعليقات من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تضاربت بين مؤيد ومعارض لتعيين البنزرتي فمنهم من يرى أنه الأفضل في الوقت الحالي خاصة أنه يعرف جيدا الكرة الليبية ويعرف الخصم المقبل لفرسان المتوسط وهو المنتخب التونسي إذ إن المواجهة القادمة ستكون المعيار الحقيقي للبنزرتي.

نشطاء آخرون طعنوا في البنزرتي وإنجازاته القارية واصفين إياه بأنه مدرب عادي وأنه لا يختلف كثيرا عن المدرب المحلي وأن التعاقد معه ما هو إلا إسراف للمال العام وتعميق لأزمة الديون المتراكمة على اتحاد الكرة، والأمر لم يقف هنا فمنهم من تحدث أن اتحاد الكرة تعاقد مع البنزرتي بمبلغ 45 ألف يورو شهريا وهو مبلغ غير صحيح ومبالغ به حسب مقربين من اتحاد الكرة.

تقييم البنزرتي لايزال مبكرا ولو تحدثنا عن التاريخ فيجب إنصاف الرجل الذي توج بالألقاب القارية وكان المدرب العربي الوحيد الذي قاد فريقه لنهائي كأس العالم للأندية، ولو تحدثنا عن مسيرته مع المنتخب الوطني فقد نجح في مرة وأخفق في أخرى وعلينا متابعة نتائج الفرصة القادمة والمعايير الحقيقية هي النتائج التي سيحققها في تصفيات الكان.

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