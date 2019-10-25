فافرينكا يفسح المجال لفيدرير في بطولة بازل

انسحب السويسري ستان فافرينكا من مباراة ربع نهائي بطولة بازل للتنس التي كان من المقرر أن يلعبها ضد مواطنه المخضرم روجر فيدرير، الأمر الذي فتح الطريق أمام فيدرير ليواصل مشواره بالتأهل مباشرة إلى نصف النهائي في البطولة .

وكان تأهل فيدرير إلى الربع نهائي قد جاء على حساب المولدوفي رادو ألبوت بعد أن تغلب عليه بمجموعتين دون رد بواقع (6-0) و (6-3) ، فيما تأهل فافرينكا على حساب الأمريكي فرانسيس تيافوي بعد التفوق عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (6-3) و(3-6) و(7-5).

وعانى فافرينكا بعدها من إصابة في الظهر كانت هي السبب في انسحابه من أمام فيدرير في الربع نهائي للبطولة.

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