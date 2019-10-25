اخبار الرياضة

فافرينكا يفسح المجال لفيدرير في بطولة بازل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انسحب السويسري ستان فافرينكا من مباراة ربع نهائي بطولة بازل للتنس التي كان من المقرر أن يلعبها ضد مواطنه المخضرم روجر فيدرير، الأمر الذي فتح الطريق أمام فيدرير ليواصل مشواره بالتأهل مباشرة إلى نصف النهائي في البطولة .

وكان تأهل فيدرير إلى الربع نهائي قد جاء على حساب المولدوفي رادو ألبوت بعد أن تغلب عليه بمجموعتين دون رد بواقع (6-0) و (6-3) ، فيما تأهل فافرينكا على حساب الأمريكي فرانسيس تيافوي بعد التفوق عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (6-3) و(3-6) و(7-5).

وعانى فافرينكا بعدها من إصابة في الظهر كانت هي السبب في انسحابه من أمام فيدرير في الربع نهائي للبطولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك