البنزرتي يتولى قيادة المنتخب الوطني لـ 6 أشهر

تعاقد الاتحاد الليبي لكرة القدم مع

المدرب التونسي “فوزي البنزرتي” لتولي مهام قيادة المنتخب الوطني الأول

لكرة القدم خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 وتصفيات كأس العالم 2022.

وأوضح الاتحاد الليبي، على صفحته

الرسمية، أن عقد “البنزرتي” يمتد لستة أشهر قابلة للتجديد، وستكون

مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره التونسي ضمن تصفيات “الكان” في نوفمبر

القادم أول مباراة رسمية للبنزرتي.

يشار إلى أن المدرب التونسي “فوزي

البنزرتي” سيتولى قيادة المنتخب الوطني خلفًا لجلال الدامجة الذي قاد المنتخب

الوطني في عام 2007 في مشواره في تصفيات الأمم الإفريقية بغانا 2008.

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