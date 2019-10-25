هيرنانديز يغيب عن البايرن بسبب الإصابة 

أعلن بايرن ميونيخ الألماني تعرض ظهيره الأيسر الفرنسي لوكاس هيرنانديز لإصابة قوية على مستوى الكاحل في مباراة فريقه أمام أولمبياكوس في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وأكد النادي البافاري أن هيرنانديز من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بعد تشخيص حالته من قبل الطاقم الطبي للنادي الأمر الذي سيتطلب إجراء عملية جراحية الأيام القادمة ستغيبه عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان هيرنانديز قد تعرض للإصابة في الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام أولمبياكوس ليخرج من المباراة ويبدأ تقييم حالته بعد العودة مباشرة إلى ألمانيا لينضم إلى سلسلة المصابين داخل قلعة العملاق الألماني.

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